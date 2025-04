MalatyaPark Alışveriş Merkezi, 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği "Garaj Günleri" etkinliğiyle ilk kez büyük bir indirim festivaline ev sahipliği yapacak.Malatya’nın alışveriş ve yaşam merkezi MalatyaPark AVM’de gerçekleşecek etkinlikte, Kiğılı, Penti, Tamer Tanca, U.S Polo, Pierre Cardin, Lufian, Aker, Süvari, Jakamen, My Polo Home, Karaca Home ve Gallery Crystal gibi seçkin markalar, sadece bu döneme özel kampanyalar ve indirimlerle ziyaretçilerini bekliyor.Alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken "Garaj Günleri", her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesiyle kaliteli alışverişi uygun fiyatlarla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca AVM içerisinde kapalı otoparkta yer alan Garaj Günleri alanında, markalar sezon sonu ürünlerden yeni koleksiyonlara kadar birçok üründe indirim fırsatları sunacak.MalatyaPark AVM yetkilileri, bölge halkını 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek bu kampanyadan yararlanmak üzere alışveriş merkezine davet etti.