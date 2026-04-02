Ziyarette konuşan Ademoğulları, Elazığ OSB’de faaliyet gösteren ve hâlihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan denim konfeksiyon fabrikasına ek olarak büyük bir yatırım kararı aldıklarını açıkladı. Bu kapsamda kurulacak olan yeni denim yıkama fabrikasıyla birlikte 500 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.

Gerçekleştirilecek yatırımın, Elazığ’ın sanayi kapasitesini artırması ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunması bekleniyor. Özellikle istihdam alanında yaratacağı etkiyle dikkat çeken proje, şehirde iş gücü piyasasına da canlılık kazandıracak.

Yetkililer, Elazığ’a değer katan bu tür yatırımların artmasının önemine vurgu yaparken, yatırımından dolayı Teoman Ademoğulları’na teşekkür etti. Yeni fabrikanın kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.