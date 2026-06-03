Hafızlık eğitimi alan öğrenciler, kısa sürede önemli bir seviyeye ulaşırken akademik alanda da dikkat çeken sonuçlara imza attı.

Kur'an kursu yönetiminden yapılan açıklamada, dokuz aylık eğitim sürecinde öğrencilerin hafızlık çalışmalarında önemli mesafe kat ettiği belirtilerek, aynı dönemde 8 öğrencinin bursluluk sınavını kazanmasının büyük bir başarı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yöntemim Dershanesi ile imzalanan protokol kapsamında öğrencilerin akademik eğitimlerini de yoğun bir şekilde sürdürdüğü vurgulanırken, hafızlık eğitimiyle birlikte ilk yıl içerisinde bursluluk sınavında elde edilen başarının ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı olduğu kaydedildi.

Kur'an kursu yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rabbimize sonsuz hamdolsun. Bu başarıda emeği geçen kıymetli Kur'an Kursu hocalarımıza, Hacı Hulusi Yahyagil Proje Ortaokulu idareci ve öğretmenlerine, Yöntemim Dershanesi'nin değerli eğitim kadrosuna, fedakâr velilerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın ilim ve irfan yolculuklarında daha nice güzel başarılara ulaşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz."

Selahaddin Eyyubi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin hem dini hem de akademik alanda elde ettiği başarılar, eğitim camiasında takdirle karşılandı.