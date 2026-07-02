Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Elazığ’ın mevcut durumu, şehir ekonomisi, iş dünyasının beklentileri ve adaylık süreci kapsamında hedeflenen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Kent Konseyi’nin şehir adına yürüttüğü çalışmalar da ele alınarak, sivil toplum yapılarının şehir yönetimindeki önemi vurgulandı.

Kent Konseyi’nin daha aktif, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir temsil yapısıyla çalışmasının Elazığ’a önemli katkılar sunacağı ifade edilirken, şehir adına ortak akıl ve istişare kültürünün geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın da benzer şekilde iş dünyası ile daha güçlü bir koordinasyon içinde hareket etmesi halinde, şehir için önemli projelerin hayata geçirilebileceği belirtildi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilirken, Elazığ’ın ekonomik ve sosyal gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.