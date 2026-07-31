Yazılı bir açıklama yayımlayan Doğdu, kararının herhangi bir kırgınlık ya da kişisel hesaplaşmadan kaynaklanmadığını, ülkeye daha güçlü hizmet etme düşüncesiyle alındığını ifade etti.

Siyaseti hiçbir zaman makam ve unvan arayışı olarak görmediğini belirten Doğdu, CHP çatısı altında görev yaptığı süre boyunca kendisine güvenen vatandaşlara layık olabilmek için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi. Birlikte görev yaptığı yol arkadaşlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden Doğdu, siyasetin zaman zaman yeni değerlendirmeler yapmayı ve farklı yollar tercih etmeyi gerektirdiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Doğdu, kararının kırgınlığın değil, milletine daha güçlü hizmet edebilme arzusunun ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin sorumluluk duygusunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklamasında yeni bir siyasi oluşum içerisinde mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Doğdu, adalet, demokrasi, liyakat, özgürlük ve toplumsal barışın güçlendiği bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirtti.

"Siyasette esas olan isimler değil, milletin geleceğine duyulan inançtır." ifadelerini kullanan Doğdu, bugüne kadar birlikte yol yürüdüğü tüm dava arkadaşlarına teşekkür ederek yeni dönemin ülke ve millet adına hayırlı olmasını temenni etti.

Yavuz Doğdu, açıklamasını ise şu sözlerle tamamladı:

"Dinleyip diyecek sözümüz çok, fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim!"