YKS'de iki farklı puan türünde Elazığ birinciliği elde eden kurum, kickboksta da Türkiye şampiyonluğu yaşayarak yılı rekorlarla kapattı.

Yöntemim Genel Müdürü Erol Şahin, yıl boyunca öğrencilerin peş peşe gelen başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, hedeflerinin yalnızca sınav başarısı değil; spor ve sanatta da ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

2025-2026 döneminin başında koydukları hedefleri tek tek gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Rekorlarla başladığımız eğitim dönemini yine rekorlarla tamamlıyoruz. Gençlerimizin başarılarını takip etmekte adeta zorlandığımız bir yıl geçiriyoruz. 'Perşembe'nin geleceği çarşambadan bellidir, akademik başarılarımızı zirveye taşıyacağız' demiştik. Bugün bunun somut sonuçlarını hep birlikte görüyoruz."

YKS sonuçlarına göre Buğra Taşdemir, TYT'de 548,63 puan alarak Elazığ birincisi olurken, Yöntemim Gazi Şubesi öğrencisi Berat Cankara ise Eşit Ağırlık puan türünde 524,23 puanla Elazığ birinciliğini elde etti.

Akademik başarının yanı sıra sportif başarılarla da adından söz ettiren Yöntemim'de, Bedirhan Kaya Kickboks Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce Ebrar Acar'ın Taekwondo Avrupa ikinciliği elde ettiğini hatırlatan Erol Şahin, spor alanındaki yatırımların meyvesini vermeye başladığını belirtti.

Şahin, "Kolej vizyonumuzun ve kültürümüzün gereği olarak sporu ve sanatı ayağa kaldıracağız demiştik. Ulusal ve uluslararası başarı hedefi koyduk. Bugün hem eğitimde hem de sporda bu hedeflerimize ulaştığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Şahin, sözlerini "Yöntemim'le siz de başaracaksınız." diyerek tamamladı.



