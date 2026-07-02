Saadet Partisi olarak, milletimizin gösterdiği teveccühün karşılığını almaya devam ediyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan üye artış verilerine göre partimiz, Türkiye genelinde tüm siyasi partiler arasında üye sayısını en fazla artıran ikinci parti, muhalefet partileri arasında ise üye sayısını en fazla artıran parti olmuştur.

Partimiz bir önceki yargıtay verilerinde de aynı başarıyı göstermişti. Bu tablo, milletimizin temiz siyasete, adalete, liyakate ve ahlak merkezli yönetim anlayışına olan özleminin açık bir göstergesidir. İnsanımız artık kutuplaştıran değil birleştiren, sorun üreten değil çözüm sunan siyaseti tercih etmektedir.

Bu önemli başarıda, Elazığ İl Teşkilatımızın ortaya koyduğu fedakâr çalışmaların büyük payı bulunmaktadır. Mahalle mahalle, sokak sokak, esnafımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek yürüttüğümüz samimi çalışmalar, teşkilat mensuplarımızın gece gündüz demeden gösterdiği gayret ve özveri, bu başarının en önemli yapı taşlarından biri olmuştur.

Bizler rakamlarla övünmek için değil, milletimize daha güçlü hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Her yeni üyemiz, yalnızca bir sayı değil; adaletin, hakkaniyetin ve yaşanabilir bir Türkiye idealinin büyüyen umududur.

Bu vesileyle, partimize güven duyarak aramıza katılan tüm yeni üyelerimize teşekkür ediyor; bu başarıda emeği bulunan il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızı gönülden tebrik ediyoruz.

İnanıyoruz ki bu yükseliş, sadece üye sayılarındaki artıştan ibaret değildir. Bu yükseliş; milletimizin değişim iradesinin, Milli Görüş’ün yeniden güç kazanmasının ve Türkiye’nin adalet merkezli bir geleceğe duyduğu özlemin göstergesidir.

Elazığ teşkilatı olarak aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, gönüllere dokunmaya ve milletimizin umudunu büyütmeye devam edeceğiz.

Çünkü biz, makam için değil; millet için, tüm insanlık ve adil bir düzen için siyaset yapıyoruz.

