Selmanoğlu, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurulduğu günden bu yana gençliği yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli gücü olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“AK Parti olarak gençlerimizi sadece seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Gençlerimizi karar alma mekanizmalarının merkezine koyan, fikirlerine değer veren ve her alanda önlerini açan bir siyasi hareketiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü taşıyıcısıdır.”

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları’nın üyelik çalışmalarındaki başarısının tesadüf olmadığını ifade eden Selmanoğlu, “Haziran ayında 51 il arasında elde edilen 5’incilik, teşkilatımızın sahadaki gayretinin, samimiyetinin ve disiplinli çalışmasının sonucudur. Gençlik Kolları Başkanımızı, yönetimini ve bu başarıda emeği bulunan tüm genç kardeşlerimi gönülden kutluyorum.” dedi.

İl Başkanı Selmanoğlu, gençlerle kurdukları güçlü bağın her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizle aynı masada oturmaya, aynı heyecanı paylaşmaya ve onların fikirlerini dinlemeye büyük önem verdik. Çünkü biliyoruz ki güçlü teşkilatlar, güçlü gençlik ile yükselir. Elazığ’da da gençlerimizin enerjisi ve heyecanı teşkilatımıza güç katmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Selmanoğlu açıklamasını, “Bu başarı sadece bir sıralama başarısı değildir. Bu tablo, gençlerimizin AK Parti’ye olan güveninin ve davamıza duyduğu inancın önemli bir göstergesidir. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, daha fazla gencimize ulaşarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz.” sözleriyle tamamladı.