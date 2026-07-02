"2018'DE KURULAN PARTİMİZ GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Yeniden Refah Partisi'nin 2018 yılında kurulduğunu hatırlatan Mehmet Gül, kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi hareketlerinden biri haline geldiklerini ifade etti. Türkiye genelinde üye sayısının 703 bin 85 kişiye ulaştığını belirten Gül, bu rakamın teşkilatların sahadaki çalışmalarının ve vatandaşların partiye duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"BU BAŞARIDA TEŞKİLATLARIMIZIN BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Elde edilen üye sayısında teşkilat mensuplarının büyük fedakârlık gösterdiğini vurgulayan Gül, il ve ilçe teşkilatlarının kapı kapı dolaşarak partinin çalışmalarını vatandaşlara anlattığını söyledi. Gül, bu başarının mimarlarından birinin de Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan olduğunu belirterek, Erbakan'ın ortaya koyduğu vizyon ve liderliğin teşkilatlara önemli bir motivasyon sağladığını ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN TEVECCÜHÜ BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Vatandaşların Yeniden Refah Partisi'ne olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Mehmet Gül, bunun kendilerini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden Gül, vatandaşların desteğiyle partilerinin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Gül, Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki süreçte de milletin beklentilerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, teşkilatların aynı azim ve heyecanla saha çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.