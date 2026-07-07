Mesleki başarısını toplumsal faydaya dönüştüren Köse'nin ziyareti, huzurevi sakinlerine moral olurken, etkinlik boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı. Yaşlı vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgi ve özen dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Turgut Köse'ye teşekkür etti.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Balkan Şampiyonu Turgut Köse, sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Yaşlılarımız her zaman başımızın tacıdır. Daha önce de bu tür etkinliklere destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Mesleğimizi sadece yarışmalarda değil, toplumun her kesimine dokunacak projelerde de icra etmek istiyoruz." dedi.

Köse, yeni hedefinin ise 1-4 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek önemli organizasyon olduğunu belirterek, "Bu önemli şampiyonada da Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah güzel bir dereceyle şehrimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu da Turgut Köse'nin hem mesleki başarısıyla hem de sosyal duyarlılığıyla örnek olduğunu söyledi.

Türkoğlu, "Turgut Köse kardeşimiz Balkan Kuaförlük Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ederek Elazığ'ın adını duyurdu. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Bugün de huzurevindeki büyüklerimize yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri mesleğimiz adına büyük değer taşıyor. İnanıyorum ki Antalya'daki organizasyondan da başarılı sonuçlarla dönecek ve bizlere yeni gururlar yaşatacaktır." diye konuştu.

