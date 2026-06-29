Gök, kamu kurumlarında aynı unvanda, aynı sorumlulukla ve aynı özveriyle görev yapan memurlar arasında yalnızca tabi oldukları emeklilik sistemi nedeniyle ciddi hak farklılıklarının oluştuğunu belirterek, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.

"Bugün aynı kurumda, aynı odada, aynı masada çalışan iki memurdan biri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olurken, diğeri 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu için çok daha düşük emeklilik haklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aynı işi yapan çalışanların yalnızca göreve başlama tarihleri nedeniyle farklı emeklilik haklarına sahip olması ne adalet anlayışıyla ne de sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaktadır."

Genel Başkan Gök, söz konusu mağduriyetin yalnızca 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak göreve başlayanları kapsamadığını vurgulayarak, 1 Ekim 2008'den önce sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 4 Haziran 2011 tarihinde kadroya geçirilen kamu çalışanlarının da aynı haksızlığın mağduru olduğunu söyledi.

"Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren kamu çalışanları arasında emeklilik hakları bakımından ayrım yapılması çalışma barışını zedelemekte, çalışanların motivasyonunu düşürmekte ve geleceğe yönelik kaygıları artırmaktadır. Hukuk devleti ve eşitlik ilkesi, aynı hizmeti sunan kamu görevlilerinin farklı emeklilik uygulamalarına tabi tutulmasını kabul etmez."

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak taleplerinin açık olduğunu belirten Gök, şu çağrıda bulundu:

"5510 sayılı Kanun'a tabi kamu görevlilerinin emeklilikten kaynaklanan hak kayıpları giderilmeli, aynı işi yapan kamu çalışanları arasındaki emeklilik ayrımı sona erdirilmelidir. Kamu çalışanlarının geleceğe güvenle bakabilmesi için emeklilik sisteminde adalet mutlaka sağlanmalıdır. Emeklilikte ayrıcalık değil eşitlik, farklı uygulama değil adalet istiyoruz."