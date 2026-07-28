Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih süreci başlarken, önceki dönem İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Burak Özgül, gençlerin eğitim ve istihdam sorunlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tercih döneminin gençler için yeni bir başlangıç olması gerektiğini ifade eden Özgül, mevcut şartlarda öğrencilerin gelecek planlarını büyük bir belirsizlik içinde yaptığını söyledi.

Türkiye'de üniversite sayısının artırılmasının tek başına bir başarı göstergesi olmadığını dile getiren Özgül, "Nitelikli eğitim, bilimsel üretim ve liyakat anlayışı geri planda bırakıldı. Gençlerimiz bugün geleceğe umutla değil, kaygıyla bakıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına başlamadan önce yüksek kira fiyatları, yetersiz yurt kapasitesi ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Özgül, eğitimin aileler açısından giderek ağırlaşan ekonomik bir yük haline geldiğini savundu.

Mezuniyet sonrası yaşanan işsizlik sorununa da dikkat çeken Burak Özgül, plansız kontenjan politikaları nedeniyle yüz binlerce üniversite mezununun kendi alanında iş bulamadığını ifade etti. Üniversitelerin yalnızca diploma veren kurumlar haline gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Özgül, yükseköğretimde kaliteyi önceleyen yeni bir anlayışın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yükseköğretim sisteminin bilimsel üretimi, nitelikli eğitimi ve mezuniyet sonrası istihdamı esas alan kapsamlı bir reformla yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Özgül, "Gençlerimizi diplomalı işsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm eden bu düzen mutlaka değişmelidir." dedi.

Açıklamasının sonunda üniversite sınavına giren tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Özgül, tercih sürecinin gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.