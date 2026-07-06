Gülnaroğlu, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada önceki dönem başkanı Veli Aksu’ya teşekkür ederek, KURSDER Elazığ Şubesi’nin eğitimde kalite, kurumsal dayanışma ve sektör temsil gücünü artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Özel öğretim kursları arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretmek ve özel öğretim kurumlarının resmî ve özel merciler nezdinde daha etkin temsil edilmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren KURSDER Elazığ Şubesi’nde yeni dönem başladı.

Gerçekleştirilen genel kurul sonucunda KURSDER Elazığ Şube Başkanlığı görevine Serhat Gülnaroğlu seçildi. Eğitim sektöründeki tecrübesi, akademik birikimi, yayıncılık geçmişi ve kurucu eğitim kurumları yöneticiliğiyle tanınan Gülnaroğlu, yaptığı değerlendirmede kendisine gösterilen güvenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Gülnaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“KURSDER Elazığ Şube Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterilen güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görevi yalnızca bir temsil makamı olarak değil; Elazığ’daki özel öğretim kurslarının ortak aklını, kurumsal dayanışmasını ve eğitimde kalite vizyonunu daha ileriye taşıma sorumluluğu olarak görüyoruz. Yeni dönemde şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı ve kurumsal bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.”

Önceki dönem KURSDER Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu’ya da teşekkür eden Gülnaroğlu, görev değişiminin bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Gülnaroğlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:“Bu vesileyle, önceki dönem KURSDER Elazığ Şube Başkanlığı görevini yürüten Sayın Veli Aksu’ya bugüne kadar şubemize, üyelerimize ve eğitim camiamıza sunmuş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Aksu’nun görev süresince ortaya koyduğu birikim, kurumsal yaklaşım ve dayanışma kültürü, yeni dönemde yürüteceğimiz çalışmalar için kıymetli bir zemin oluşturmaktadır. Kendisine şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum.”

Yeni dönemde KURSDER Elazığ Şubesi’nin öncelikli hedeflerine de değinen Gülnaroğlu, özel öğretim kurslarının eğitim sisteminin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, sektörün niteliğini ve temsil gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Gülnaroğlu, yeni dönem yol haritasını şu sözlerle aktardı:“Elazığ Şubesi olarak önceliğimiz; üyelerimiz arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı kurmak, ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek, başta Millî Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yapıcı ve sürdürülebilir bir diyalog yürütmek olacaktır. Özel öğretim kurslarımızın mesleki standartlarını yükseltmeye, mevzuattan kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sunmaya ve öğrencilerimize verilen eğitim hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz.”

Eğitimin bir şehrin geleceğini belirleyen en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Gülnaroğlu, KURSDER Elazığ Şubesi olarak kentin eğitim ekosistemine katkı sunmayı temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Gülnaroğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Eğitim, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Bizler de bu bilinçle; üyelerimizle, eğitim kurumlarımızla, kamu kurumlarımızla, yerel paydaşlarımızla ve velilerimizle güçlü bir iş birliği anlayışı içinde çalışacağız. Amacımız, Elazığ’daki özel öğretim kurslarının kurumsal yapısını güçlendirmek, sektörümüzün saygınlığını artırmak ve öğrencilerimizin akademik başarılarına daha nitelikli katkılar sunmaktır. Yeni dönemin KURSDER Elazığ Şubemize, üyelerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

SERHAT GÜLNAROĞLU KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Kadıköy’de doğan Serhat Gülnaroğlu, ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlayan Gülnaroğlu, yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı’nda yaptı.

Sınav hazırlık kitapları yazarlığı bulunan Gülnaroğlu, 12 yıldır kurucusu olduğu eğitim kurumlarında yöneticilik görevini sürdürüyor. Eğitim sektörü, sınav hazırlık süreçleri, yayıncılık ve kurum yönetimi alanlarındaki tecrübesiyle tanınan Gülnaroğlu, yeni dönemde KURSDER Elazığ Şube Başkanı olarak görev yapacak.

*KURSDER HAKKINDA*

Türkiye Özel Kurslar Platformu Derneği KURSDER; özel öğretim kursları arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi, sektörün ortak sorunlarına çözüm üretmeyi, özel öğretim kurumlarının resmî ve özel kurumlar nezdinde temsil edilmesine katkı sunmayı ve çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda özel öğretim kurslarının gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir mesleki platformdur.

