Okul öğretmenleri Süheyla Meriç, Evin Koçdemir ve Esin Metin Sarı’nın öncülüğünde hazırlanan programda, Elazığ’ın tarihi ve kültürel değerleri çeşitli çalışmalarla sergilendi. Etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler Elazığ’a özgü yöresel kıyafetler giyerek programa ayrı bir renk kattı.

Hazırlanan özel dergide Elazığ’ın geçmişten günümüze uzanan tarihine ışık tutan eski fotoğraflara yer verilirken, şehrin kültürel mirasının önemli bir parçası olan Elazığ müziği de unutulmadı. Program kapsamında yöresel ezgiler eşliğinde katılımcılara nostaljik anlar yaşatıldı.

Öğrencilerin büyük emek vererek hazırladığı çalışmalar, davetliler ve veliler tarafından ilgiyle incelendi. Milad Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürel değerlerini daha yakından tanımalarına katkı sağladığı belirtildi.

Gerçekleştirilen program, Elazığ’ın köklü geçmişini yeni nesillere aktarma açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.

