

Tunceli il ve ilçe teşkilatlarımızın öncülüğündegerçekleştirilen geniş kapsamlı saha çalışmalarıyla; esnafımızdan çiftçimize,gencimizden emeklimize kadar tüm hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz.

Tunceli, kadim kültürü, eşsiz doğası ve mert insanıyla Anadolu’nun enmüstesna şehirlerinden biridir. Ancak ne yazık ki, yıllardır süregelen ihmal edilmişlik,istihdam yetersizliği ve göç problemi Tunceli’nin potansiyelini gölgelemektedir.Yeniden Refah Partisi olarak bizler, bu makus talihi değiştirmeye, Tunceli’ye hak ettiği değeri ve hizmeti sunmaya kararlıyız.

Tunceli’de gerçekleştirdiğimiz temaslarda gördük ki; halkımız artık boş vaatlerden, ideolojik kavgalardan ve suni gündemlerden yorulmuştur. Tunceli halkı temiz siyaset, samimiyet ve somut çözümler beklemektedir. Bizler sadece seçim zamanı kapı çalanlardan olmak için değil; geçim zamanı, zor zamanda da halkımızın yanında olmak farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek adil düzeni hep birlikte inşa etmek için buradayız.

Milli Görüş’ün "Önce Ahlak ve Maneviyat" ilkesiyle, "Adil Düzen" ve "Eshab-ı Yemin" anlayışıyla Tunceli’nin her bir ferdinin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tunceli’nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerimiz hazırdır Bu vesileyle Tunceli İl Valimiz Sayın Şefik AYGÖL’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizde bulunmuş Tunceli ilimiz ile ilgili çalışmalar hakkındageniş kapsamlı istişarelerde bulunulmuşturYeniden Refah Partisi, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyaset dilini tamamen reddederek bu anlayışlaAkparti ve Cumhuriyet Halk Partiside ziyaret edilmiştir

Yeniden Refah Partisi olarak Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde yer alan ve Alevi inancının en önemli merkezlerinden biri olan Düzgün Baba Ziyaretgâhı ziyaret edilmiş geçtiğimiz günlerde buraya yapılan çirkin saldırı ve tahribatı yerinde incelenerek ziyaretgah yetkililerine geçmiş olsun dileklerimizde bulunulmuştur.Tunceli saha çalışmalarımızda bizleri bağrına basan, çayını ve muhabbetini

bizlerle paylaşan, eleştiri ve önerileriyle yolumuza ışık tutan tüm Tuncelili hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız.



