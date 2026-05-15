“Elazığ TSO Tarihi Misyonundan Uzaklaşıyor”

Elazığ TSO’nun Türkiye’nin en eski odalarından biri olduğuna dikkat çeken Ballıca, kurumun tarihi sorumluluğuna uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Ballıca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 142 yıllık tarihi birikimine yakışır şekilde yönetilmesi bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur. Ancak mevcut yönetim ne yazık ki şeffaflıktan uzaklaşmış durumda.”

“Grup Sayısı Süreci Gizlilik İçinde Yürütülüyor”

2026 yılında yapılacak oda seçimlerine dikkat çeken Ballıca, mevcut yönetimin grup sayılarını artırma çalışmalarını gizli şekilde yürüttüğünü iddia etti.

“Kaç grupla seçime gidileceği, hangi sektörlerin ayrıldığı ve yeni oluşturulan grupların detayları birçok meclis üyesinin dahi bilgisi dışında yürütülüyor.” diyen Ballıca, oda yönetimini “aile şirketi mantığıyla hareket etmekle” eleştirdi.

“Yüzlerce Üye Resen Silinerek Mağdur Edildi”

Ballıca’nın en sert eleştirilerinden biri ise oda üyelerinin resen kayıtlarının silinmesi konusunda oldu.

Oda yönetiminin yeterli bilgilendirme yapmadan işlem gerçekleştirdiğini savunan Ballıca şu ifadeleri kullandı:

“Bugün aktif ticaretin içinde yer alan birçok üyemiz, kayıtlarının resen silindiğini ifade ediyor. Oda yönetimi üyelerine SMS gönderebilir, tebligat yapabilir, vergi daireleriyle koordineli çalışabilirdi.”

“Öncelik Üyeyi Silmek Değil, Ticari Sürdürülebilirliği Sağlamak Olmalı”

5174 sayılı kanunun ruhuna dikkat çeken Ballıca, ticaret odalarının temel görevinin üyelerin faaliyetlerini kolaylaştırmak ve ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

“Bir üyenin dahi ticaretini büyütmesi için çaba göstermesi gereken bir kurumun yüzlerce üyeyi hangi kriterle sildiğini anlamak mümkün değil.” dedi.

Billboard Eleştirisi: “Keşke O Kaynak Üyelere Bilgilendirme İçin Kullanılsaydı”

Ballıca, Ramazan Bayramı döneminde verilen billboard reklamlarını da eleştirerek, aynı bütçenin resen kayıt silme süreçlerinde üyeleri bilgilendirmek için kullanılabileceğini ifade etti.

“Fotoğraflı kutlama mesajları yerine keşke üyeler SMS ile uyarılsaydı da mağduriyet yaşanmasaydı.” dedi.

“Yanlış Karardan Dönülmeli”

Ahmet Ballıca, oda yönetimine çağrıda bulunarak resen silinen üyelerin kayıtlarının yeniden aktif hale getirilmesini istedi.

Ballıca açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan yanlış bir an evvel telafi edilmelidir. Üyeler doğru şekilde bilgilendirilmeli, hukuki süreçler işletilmeli ve hiçbir üyenin keyfi şekilde mağdur edilmesine izin verilmemelidir.”