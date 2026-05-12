Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret programına, Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Doğan ile İl Başkan Yardımcıları Hasan Bulut, Serdar Demiratar ve Fatih Güngör katıldı.

Heyet ilk olarak Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak’ı ziyaret etti. Ardından Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mitat Ulaş, Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Zülfü Tarhan ile Elazığ Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı Mehmet Havabulut ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde esnafın ekonomik şartlar karşısında yaşadığı sıkıntılar, sektörlerin mevcut durumu ve beklentileri ele alındı. Anahtar Parti heyeti, Elazığ ekonomisinin can damarını oluşturan esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, sorunların çözümünde ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, esnafın toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sunan tüm esnaf camiamızın yanındayız. Elazığ’ımız için ortak akıl ve güçlü istişare anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.Anahtar Parti heyeti ayrıca oda başkanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.