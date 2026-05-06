Belediye meclis toplantısının ardından gerçekleşen görüşmede, son dönemde kamuoyuna yansıyan ambulans yetersizliği, tarımsal sulama ve güvenlik altyapısı gibi başlıkların ele alındığı öğrenildi.

İlçe Başkanı Abbas Yılmaz’ın daha önce gündeme taşıdığı sağlık ve tarım sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette, bu konuların belediye meclisi düzeyinde nasıl çözüme kavuşturulabileceği istişare edildi.

Belediye Meclis Üyesi Hasan Hayri Özkan’ın ise daha önce ilçede güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik önerileri, esnaf ziyaretleriyle yerel ekonomiye verdiği destek ve sahadaki sorunları doğrudan meclis gündemine taşıyan yaklaşımıyla dikkat çektiği biliniyor.

“Sahaya temas eden siyaset anlayışı” vurgusu

Ziyaretin son bölümünde, Özkan’ın özellikle ilçenin temel ihtiyaçlarını gündeme taşıma konusundaki gayreti teşkilat tarafından takdir edilirken, yerel yönetim anlayışında sahaya temas eden, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm üretmeye odaklanan yaklaşımın önemine dikkat çekildi.

Belediye Meclis Üyesi Hasan Hayri Özkan, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Kovancılar’da vatandaşlarımızın beklentilerini yakından takip ediyor, her bir talebi belediye meclisinde çözüm üretilecek bir sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi.

HÜDA PAR Kovancılar İlçe Başkanı Abbas Yılmaz, Belediye Başkanı Vahap Gök’ü de ziyaret ederek 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ilçe kongresi için davette bulunduklarını açıkladı.