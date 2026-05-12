Gök, hemşirelerin yalnızca özel günlerde hatırlanmaması gerektiğini belirterek çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Hemşirelerin ağır çalışma şartları altında büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Timur Gök, artan hasta yoğunluğuna rağmen yetersiz personelle sürdürülen sağlık hizmetlerinin hem çalışanları yıprattığını hem de hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Gece gündüz demeden görev yapan hemşirelerin verdikleri emeğin karşılığını maddi ve manevi anlamda alamadığını vurgulayan Gök, düşük ücretler, ekonomik zorluklar, liyakatsiz uygulamalar ve çalışma hayatındaki sorunların mesleki motivasyonu ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için hemşirelerin insanca çalışma koşullarına kavuşturulması gerektiğini belirten Timur Gök, daha fazla istihdam, adil ücret politikası ve güvenli çalışma ortamının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda fedakârca görev yapan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayan Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, yaşanan sorunların çözümü adına yetkililere somut adım atılması çağrısında bulundu.