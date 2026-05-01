Gök, 1 Mayıs’ın emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, özellikle sağlık çalışanlarının zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Pandemi, deprem ve kriz dönemlerinde en ön safta yer alan sağlık emekçilerinin, insan hayatı için kesintisiz mücadele verdiğini dile getirdi.

Ancak gelinen noktada sağlık çalışanlarının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Gök, adaletsiz ücret politikaları, ağır ve güvencesiz çalışma koşulları ile liyakatten uzak yönetim anlayışının çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun aynı zamanda sunulan sağlık hizmetinin kalitesine de doğrudan yansıdığına dikkat çekti.

Sendika olarak taleplerini de sıralayan Gök, adil ve tek kalem ücret sistemi, güvenli çalışma ortamları ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışı için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Gök, emeğin hak ettiği değeri gördüğü ve adaletin sağlandığı bir gelecek için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.