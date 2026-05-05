Açıklanan yüzde 4,18’lik aylık enflasyonla birlikte yılın ilk dört ayındaki artış yüzde 14,64’e ulaşırken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Veriler, yıl başında yapılan maaş artışlarının kısa sürede eridiğini gösterdi.

Artan hayat pahalılığı karşısında memur maaşlarının yetersiz kaldığına dikkat çekilirken, özellikle gıda, kira, ulaşım ve enerji fiyatlarındaki yükselişin kamu çalışanlarının bütçesinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök tarafından yapılan açıklamada, dört aylık enflasyonun yüzde 14,64’e ulaşmasına rağmen maaşlara yapılan yüzde 11’lik zammın fiilen anlamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, enflasyon farkı uygulamasının ise yalnızca geçmiş kayıpların gecikmeli telafisi olduğu ve çalışanların refahını artırmaya yetmediği vurgulandı.

Genel Başkan Timur Gök, mevcut ücret politikasının kamu çalışanlarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek, acil önlem çağrısında bulundu. Gök, memurlara ek zam yapılması, refah payı verilmesi ve maaş sisteminin enflasyona karşı daha koruyucu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesi, enflasyon farkının gecikmeden maaşlara yansıtılması ile taban ödeme, teşvik ve fazla mesai ücretlerinin güncellenmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Kamu çalışanları ve emeklilerin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlanamayacağına dikkat çeken Gök, yaşanan durumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal adalet sorunu olduğunu dile getirdi.Genel Başkan Timur Gök, kamu çalışanlarının alım gücünü artıracak ve yaşam standartlarını iyileştirecek adil bir ücret politikasının