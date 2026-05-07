“Yol Tutuşu Minimize Oluyor”

Yağmurun yol yüzeyindeki sürtünme katsayısını düşürerek kaza riskini artırdığını belirten Halil Saraç, özellikle yağışın başladığı ilk anlara dikkat çekti: “Yağmurun ilk 15 dakikası, sağanak yağışın ortasından daha tehlikelidir. Yol yüzeyinde biriken egzoz dumanı kalıntıları, motor yağları ve tozlar suyla ilk temas ettiğinde vıcık vıcık bir tabaka oluşturur. Bu tabaka adeta bir ‘buz pisti’ görevi görür. Sürücülerimiz ‘yağmur yeni başladı’ diyerek asla rehavete kapılmamalı, hızlarını derhal düşürmelidir.”

Su Yastığı (Aquaplaning) Halinde Ne Yapılmalı?

Yüksek hızlarda lastiklerin suyu tahliye edememesi sonucu aracın zeminle temasının kesilmesine (aquaplaning) değinen Başkan Saraç, “Direksiyonun hafiflediğini hissettiğiniz an sakın frene basmayın. Ayağınızı gazdan çekin, direksiyonu düz tutun ve aracın yavaşlayıp tekrar yere tutunmasını bekleyin,” dedi. Saraç ayrıca, tekerleklerin patinaja düşmesi durumunda sistemin bunu algılayamayacağını hatırlatarak, yağmurlu havalarda hız sabitleyicinin (Cruise Control) mutlaka kapatılması gerektiğini vurguladı.

“Görün ve Görünür Olun”

Hem Karayolları Trafik Güvenliği hem de Sürücü Kursları Derneği Başkanı kimliğiyle eğitim odaklı uyarılarda bulunan Saraç, şu altın kuralları sıraladı:

• Takip Mesafesi: Islak zeminde fren mesafesi çok uzar; önünüzdeki araçla mesafenizi normalin iki katına çıkarın.

• Farlar ve Görüş: Gündüz bile olsa kısa farlarınızı yakın. Camlardaki buğuyu önlemek için klimayı çalıştırın. Görüşü engelleyen eski silecekleri mutlaka yenileyin.

• Su Birikintileri: Yol kenarındaki su birikintilerinden kaçının. Bu birikintiler hem yayalara zarar verir hem de altındaki olası bir çukuru gizleyerek aracın dengesini bozabilir.

Başkan Halil Saraç, “Kontrol her zaman sürücünün ayağında ve gözünde olmalıdır. Trafikte bir anlık ihmal, telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir,” diyerek sözlerini tamamladı.