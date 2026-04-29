HÜDAPAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, Tadım’ın şehir merkezine sadece 15-20 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Bu aldatmacaya son” dedi. Suiçer, fabrikanın en az 80-90 kilometre öteye kurulması, mevcut hammadde ocaklarının ıslah edilmesi ve sürecin tamamen şeffaf yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Elazığ’da 67 yıldır toz, gürültü ve hava kirliliğine neden olan Altınova Çimento Fabrikası’nın taşınacağı yönündeki resmi açıklamalar, yerel halkta umut doğurmuştu. Ancak yeni fabrika alanı konusunda henüz somut bir adım atılmazken, Tadım Köyü yönündeki spekülasyonlar tepkilere yol açtı.

HÜDAPAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tadım Köyü, şehir merkezine yaklaşık 15-20 kilometre mesafededir. Böyle bir lokasyon, ‘şehir dışına taşınıyor’ yalanının devamıdır. Bugün Altınova’da nefes alamıyorsak, yarın aynı acıyı Tadım ve çevre mahallelerde yaşarız. Fabrika, şehrin hakim rüzgar yönlerinin tam tersinde, yerleşim alanlarından ve su havzalarından en az 80 kilometre uzaklıkta kurulmalıdır. Hammadde sahasına yakınlık bahanesiyle Elazığ halkını tekrar kirli havaya mahkum edemezsiniz.”

HAMMADE OCAKLARININ ISLAHI ŞART

Suiçer, taşınma sürecinden bağımsız olarak, fabrikanın hammadde ihtiyacını karşılamak için kullanılan Güllübağ ve çevresindeki maden ocaklarında bugüne kadar hiçbir ıslah çalışması yapılmadığını belirtti. Oysa 3213 sayılı Maden Kanunu, bu ocakların kapatıldıktan sonra ıslah edilmesini zorunlu kılıyor. Suiçer, yetkililere şu soruyu yöneltti:“Fabrikanın doğrudan hammadde temin ettiği bu ocaklarda ıslah yükümlülüğü neden yerine getirilmiyor? Islah edilmeyen her ocak, yeni taşınma sonrasında da aynı yöntemle kullanılmaya devam edecek. Yeni fabrika kurulmadan önce mevcut ocakların ıslah takvimi, maliyeti ve finansmanı açıklansın. Islah bir ön şart olacak mı?”

ŞEFFAFLIK VE HESAP SORMA SORULARI

HÜDAPAR İl Başkanı, taşınma sürecinde kamuoyundan gizlenen kritik noktaları da maddeler halinde sıraladı:

- Yeni alan neresi? Tadım ya da şehre yakın herhangi bir nokta resmî teklifse, bu Elazığ’a ihanettir. Bağımsız bilim kurulunun hazırladığı hava kirliliği yayılım modeli ve rüzgar gülü analizi kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

- Taşınma maliyetini kim ödüyor? 2006’da 110 milyon dolara devredilen fabrika için verilen teşvik, vergi muafiyeti ve ucuz enerji desteklerinin toplamı nedir? Yeni taşınmada devletten firma için hangi kaynak aktarılacak, arsa tahsisi yapılacak mı?

- Eski fabrika alanı halka ne kazandırılacak? Boşalacak alanın yeşil alan, millet bahçesi ve sosyal donatı olarak değerlendirilmesi dışında her proje reddedilmelidir. İmar rantına bir metrekare bile verilmemelidir.

- Çevre teknolojileri ve denetim: Yeni fabrika AB normlarında filtrelerle donatılacak mı? Gerçek zamanlı emisyon izleme sistemi kurulacak mı? Filtrelerin devre dışı bırakılması durumunda günlük cezai yaptırım ne olacak?

- Şeffaflık mekanizması: Süreci izlemek üzere bağımsız bilim, mühendislik ve halk temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak mı? ÇED raporu ‘ticari sır’ gerekçesiyle gizlenecek mi?

“EYLEM VE HESAP İSTİYORUZ”

Metin Suiçer, sözlerini şöyle tamamladı:“Fabrika sahipleri hammaddeye yakın olmak ister ama biz insanımızın sağlığının hammaddeye yakın olmasını isteriz. Tadım ya da şehre yakın hiçbir noktayı kabul etmiyoruz. 80 km uzaklık, hammadde ocaklarının ıslahı, bağımsız denetim ve tam şeffaflık olmadan bu sürece onay vermemiz mümkün değil. Hazırladığımız raporu Cumhurbaşkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Elazığ Valiliği…