Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Cemali Marasalı’nın katılımıyla, Keban İlçe Başkanı Mehmet Fırat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelinerek bölgenin sorunları yerinde tespit edildi. Çarşı esnafının tek tek ziyaret edildiği programda, ekonomik sıkıntılar, geçim şartları ve yerel beklentiler üzerine dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve samimi karşılamasıyla gerçekleşen temaslarda, sahadaki tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

Program kapsamında Keban Gazetesi de ziyaret edilirken, yerel basının toplum üzerindeki etkisi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü vurgulandı. Bölgesel gelişmeler üzerine yapılan değerlendirmelerde, yerel dinamiklerin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Ziyaretler sırasında konuşan Osman Cemali Marasalı, özellikle ekonomik yapıya ilişkin önemli mesajlar verdi. Mevcut ekonomik sistemin vatandaş üzerindeki yükünü artırdığına dikkat çeken Marasalı, faiz odaklı anlayışın üretimi zayıflattığını ve gelir adaletini bozduğunu ifade etti. Marasalı, çözümün üretim, adalet ve hakkaniyet merkezli bir yaklaşımla mümkün olacağını vurguladı.

Saadet Partisi heyeti, yürütülen saha çalışmalarının temel amacının sadece temas kurmak değil; vatandaşın sorunlarını doğrudan yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı’nın il genelinde sürdürdüğü saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde devam edeceği ifade edilirken, teşkilatın sahadaki aktif duruşu dikkat çekmeye devam ediyor.