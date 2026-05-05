Gök, hem mahkeme heyetinin hem de yargılanan tarafların tutumlarının, toplumdaki hukuk algısını doğrudan etkilediğini ifade etti.

“MAHKEMEDE HERKESİN STATÜSÜ SANIKTIR”

Yargılamaların temel ilkelerine dikkat çeken Gök, mahkeme salonunda herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, “Orada kim olursanız olun, hangi makamda bulunursanız bulunun, yargılama esnasında statünüz ‘sanık’tır. Bu da beraberinde belirli bir usul ve saygı çerçevesinde hareket etmeyi zorunlu kılar” dedi.

“SÜREÇTE KARŞILIKLI GERGİNLİK HÂKİM”

Yargı sürecinde yaşanan gerilimlere değinen Gök, hem mahkeme heyetinin hem de yargılanan tarafların zaman zaman hatalı tutumlar sergileyebildiğini belirtti. “Bir tarafta heyetin bazı acemilikleri, diğer tarafta ise süreci şova dönüştürmeye yönelik hamleler… Ortaya, dengesi hassas bir süreç çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“İSTENİLEN STANDARTTA BİR YARGILAMA GÖRÜLMÜYOR”

Ceza hukuku perspektifinden değerlendirmelerde bulunan Gök, mevcut yargılamaların ideal standartlardan uzak olduğunu dile getirdi. Duruşma salonunda yaşananların yanı sıra kamuoyuna yansıyan görüntülerin de süreci olumsuz etkilediğini belirten Gök, bu durumun adalet sistemine olan güveni zedelediğini ifade etti.

“CEZA İHTİMALİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR”

Dosyanın geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, sürecin belirli bir sonuca doğru ilerlediğini belirterek, “Perşembenin gelişi Çarşambadan belli gibi. Elbette nihai karar delillerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkacaktır ancak mevcut tabloya bakıldığında cezai sonuçların doğma ihtimali güçlü görünüyor” dedi.

“VATANDAŞIN ADALETE GÜVENİ SARSILIYOR”

Sahadaki gözlemlerini de paylaşan Gök, vatandaşların hukuk sistemine bakışında ciddi bir kırılma yaşandığını dile getirdi. “Bugün Türkiye’de adalet, ne yazık ki güvenilir kurumlar sıralamasında alt sıralarda yer alıyor. İnsanlar adalet mekanizmasına kuşkuyla bakıyor. Bu durum toplumsal huzur açısından son derece tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

“VİCDANİ RAHATSIZLIK ARTIYOR”

Toplumda oluşan rahatsızlığa dikkat çeken Gök, yalnızca hukuki değil, vicdani bir sorgulamanın da başladığını belirtti. Adalet duygusunun zedelenmesinin uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Gök, hukuk sisteminin yeniden güven tesis edecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.