Genel kurulun açılış konuşmasını yapan ELEP Dönem Başkanı Sn. Süleyman Kamaç, görev süresi boyunca birlik, beraberlik ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini belirterek, Elazığ’ın ekonomik gelişimi, ticari hayatın güçlenmesi ve iş dünyasının ortak sorunlarının çözümü adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kamaç konuşmasında, Elazığ’ın kalkınması için tüm paydaşlarla ortak akıl anlayışı içerisinde hareket etmeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Elazığ Ekonomi Platformu’nun şehir adına güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi. Yeni yönetime başarılar dileyen Kamaç, platformun önümüzdeki süreçte de Elazığ’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Yapılan genel kurul sonrası Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığına Sn. Abdulkerim Yılmaz seçilirken, Yürütme Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Abdullah Çınar, Sn. Erkan Demir, Sn. M. Fethi Dilek ve Sn. Osman Seçgin seçildi.

Genel kurul sonrası Elazığ Ekonomi Platformu Dönem Başkanlığına seçilen Sn. Abdulkerim Yılmaz, yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine duyulan güvene layık olmak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirterek, Elazığ’ın ekonomik kalkınması, iş dünyasının güçlenmesi ve şehrin ortak menfaatleri doğrultusunda platform olarak ortak akıl anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni dönem temennilerinin ardından sona erdi.