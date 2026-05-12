Mevcut başkan Abbas Yılmaz’ın tek liste halinde girdiği seçimde yeniden güven tazelediği kongreye, İl Başkanı da katıldı.

Kovancılar’daki parti binasında düzenlenen programa HÜDA PAR İl Başkanı’nın yanı sıra ilçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. İl ve ilçe başkanlarının birer selamlama konuşması yaptığı kongrede, teşkilatın çalışmaları ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

İl Başkanı, konuşmasında Kovancılar teşkilatının uyum ve disiplin içindeki faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, ilçede yürütülen hizmet çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Yeni dönemde partinin Kovancılar’daki görünürlüğünün artırılacağını belirten İl Başkanı, Abbas Yılmaz ve ekibine başarı dileklerinde bulundu.

Yeniden ilçe başkanı seçilen Abbas Yılmaz ise kendisine duyulan güven için teşekkür etti. Yılmaz, “Partimizin ilçemizdeki sesi ve temsil gücü olmaya devam edeceğiz. Halka hizmet etme anlayışıyla, daha güçlü bir teşkilat yapısı için çalışacağız” dedi.

Kongrede ayrıca yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlenirken, seçimin ilçe teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.