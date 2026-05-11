Gerçekleştirilen ziyaretlerde fuar alanındaki stantlar gezilerek inşaat sektörünün mevcut durumu, ekonomik gelişmelerin sektöre etkileri, üretim maliyetleri ve şehirleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İl Başkanı Yunus Emre Yüksel tarafından yapılan değerlendirmelerde; üretimin, yerli kalkınmanın ve şehir ekonomisine katkı sağlayan yatırımların önemine dikkat çekildi. Şehirlerin yalnızca yapılaşmayla değil; planlı gelişim, güçlü ekonomi ve sosyal dengeyle büyümesi gerektiği ifade edildi.

Program kapsamında sektör temsilcileri ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde Elazığ’ın geleceği, şehirleşme vizyonu ve ekonomik beklentiler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı’nın, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan her çalışmayı önemsemeye ve vatandaşlarla her platformda bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.



