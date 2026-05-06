İl Başkanı Yunus Emre Yüksel imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, projenin yalnızca ekonomik bir yatırım olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu girişimin çevre, şehirleşme ve kamu yararı açısından çok yönlü ele alınması gerektiği ifade edilerek, “Yatırım elbette yapılmalıdır, üretim desteklenmelidir. Ancak hiçbir ekonomik faaliyet; çevreyi, insan sağlığını ve şehirlerin doğal dengesini göz ardı ederek yürütülemez” denildi.

Gezin bölgesinin doğal sit alanı niteliği taşıdığına ve yerleşim yerlerine yakınlığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür alanlarda yapılacak planlamaların daha hassas bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların dile getirdiği çevresel kaygıların meşru olduğu ve dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı, sürecin şeffaf yürütülmesi, tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve alternatif alanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şehir planlaması ve sanayi yatırımlarının yalnızca maliyet odaklı değil; çevresel etkiler, sosyal denge ve uzun vadeli şehir menfaatleri gözetilerek yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Saadet Partisi’nin meseleye taraf değil, ilkesel bir bakış açısıyla yaklaştığı belirtilerek, çevrenin korunması, insan sağlığının gözetilmesi ve şehir menfaatinin öncelenmesinin temel öncelikler olduğu ifade edildi.

İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Elazığ’ın hiçbir değerinin kısa vadeli hesaplara kurban edilemeyeceğini belirterek, “Bu şehir; doğasıyla, insanıyla ve geleceğiyle bir bütündür” dedi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı, sürecin yakından takipçisi olacaklarını da kamuoyuna duyurdu.