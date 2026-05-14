“ÇİFTÇİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMADIĞI İÇİN ZORLANIYOR”

Av. İbrahim Gök, Türkiye’de tarım sektörünün uzun süredir ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu ifade ederek, çiftçilerin artan maliyetler ve gelir dengesizliği nedeniyle üretim yapmakta zorlandığını söyledi.

Gök, “Toprağını işleyen, üreten ve milletin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçimiz bugün emeğinin karşılığını almakta büyük sıkıntı yaşıyor. Üreticinin alın terinin korunmadığı bir sistemde ekonomik adaletten söz etmek mümkün değildir” dedi.

“ÜRETİCİNİN HAKKI GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUNMALIDIR”

Tarım sektöründe üreticinin ekonomik haklarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Gök, çiftçinin piyasa şartları karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Av. İbrahim Gök açıklamasında, “Mazot, gübre, yem ve enerji maliyetleri sürekli yükselirken çiftçinin kazancı aynı oranda artmıyor. Üreticinin emeğini koruyan, onu ekonomik baskı altında ezdirmeyen bir anlayışın güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TARIMDA ADALET VE PLANLAMA ŞARTTIR”

Tarım politikalarının uzun vadeli ve üretici odaklı olması gerektiğini vurgulayan Gök, yerli üretimin korunmasının milli ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

“Çiftçi üretimden çekildiğinde yalnızca ekonomik değil sosyal sorunlar da büyür” diyen Gök, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve gençlerin üretime yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ALIN TERİYLE ÜRETEN TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, mesajının sonunda tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak, üreticilere bereketli, huzurlu ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.