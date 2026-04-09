Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, Elazığ’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak, yerel üreticinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ankara’da üst düzey bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi. Başkan Ortaç’ın temasları, Elazığ hayvancılık sektörü için umut verici gelişmeleri beraberinde getirdi.

Milletvekili Erol Keleş ile Sektörel İstişare

Başkan Halef Ortaç’ın Ankara’daki ilk duraklarından biri AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş oldu. TBMM’deki makamında gerçekleşen ziyarette, Elazığlı süt üreticilerinin karşılaştığı güncel sorunlar, yem maliyetleri ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlanan dosyalar Milletvekili Keleş’e sunuldu. Ortaç, şehrin hayvancılık ekonomisine dair projelerini aktararak siyasi destek talebinde bulundu.

Merkez Birliği ile Koordinasyon Güçlendiriliyor

Ziyaret programı kapsamında Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ile de bir araya gelen Ortaç, Elazığ Süt Üreticileri Birliği’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, ulusal süt politikaları ve Elazığ’ın bu politikalardaki yeri değerlendirilirken, merkez birliği ile koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kalındı.

Kalkınma Projeleri İçin Önemli Adım

Başkan Ortaç, yerel kalkınmanın finansmanı ve proje destekleri için Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Abdulvahap Yoğunlu ile görüştü. Elazığ’ın süt üretim tesisleri ve teknolojik modernizasyonu üzerine projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, yeni hibe ve destek mekanizmalarının Elazığ’a aktarılması konusu öncelikli gündem maddesi oldu.

"Üreticimizin Alın Terini Savunmaya Devam Edeceğiz"

Ankara temaslarının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Halef Ortaç, "Elazığ'ın sütü, üreticinin gücü diyerek yola çıktık. Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üreticimizin sesini en üst perdeden duyurduk. Şehrimizin kalkınması ve üreticimizin emeğinin karşılığını alması için projelerimizin takipçisi olacağız," dedi.