Bayram süresince bölgemizde yaşanan ekonomik hareketliliği dikkatle takip ettik. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde bulunan dostlarımızdan, sektör temsilcilerinden ve işletme sahiplerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda otellerde yüksek doluluk oranlarının oluştuğunu, şehir merkezlerinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşandığını ve esnafın önemli ölçüde ekonomik kazanç elde ettiğini gözlemledik.

Ortaya çıkan tablo çok net bir gerçeği göstermektedir.Turizm ve ziyaretçi ekonomisi şehirlerin kalkınmasında en güçlü ekonomik araçlardan biridir.Bir şehre gelen her ziyaretçi; konaklamadan yeme içmeye, ulaşımdan alışverişe kadar birçok sektöre doğrudan katkı sunmakta, şehir ekonomisine yeni bir kaynak kazandırmaktadır.

Elazığ ise tarihiyle, kültürüyle, Harput’u ile, Hazar Gölü ile, gastronomisiyle ve sahip olduğu eşsiz değerleriyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğin merkezi olabilecek potansiyele sahiptir.

Bugün binlerce hemşehrimiz bayram ve tatil dönemlerinde farklı şehirlerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bizim hedefimiz ise Elazığ’ın tercih edilen şehirlerden biri haline gelmesidir.

Öyle bir sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik oluşturacağız ki hemşehrilerimiz bayram dönemlerinde şehirlerinde kalmak isteyecek, şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız memleketlerine gelmek için gün sayacak, çevre illerden ve ülkemizin dört bir yanından insanlar Elazığ’a seyahat etmek için plan yapacaktır.

Allah nasip eder ve göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren turizm ve ziyaretçi ekonomisini öncelikli çalışma alanlarımızdan biri haline getireceğiz.

Buradan iddialı bir hedefimizi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Bayram dönemlerinde Elazığ’a en az 50 bin ziyaretçinin gelmesini sağlayacak organizasyonları, tanıtım faaliyetlerini ve iş birliklerini hayata geçireceğiz.

Bu hedefe ulaşmanın ilk adımı ise üyelerimizi ve esnafımızı hazırlamaktır.

Hizmet kalitesinden ziyaretçi memnuniyetine, şehir tanıtımından ticari fırsatlara kadar birçok alanda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Esnafımızın bu ekonomik dönüşümden en yüksek faydayı sağlaması için gerekli hazırlıkları birlikte yapacağız.

Önce hazırlıklı bir şehir oluşturacağız.Ardından Elazığ’ı bayramların, festivallerin, kültürel etkinliklerin ve ziyaretçi ekonomisinin merkezi haline getirecek güçlü organizasyonları hayata geçireceğiz.

Çünkü biz Elazığ’ın potansiyeline inanıyoruz.Hedefimiz; insanların ayrılmak için değil, gelmek için plan yaptığı, esnafın kazandığı, ticaretin büyüdüğü, gençlerin umut bulduğu ve şehrin marka değerinin her geçen gün yükseldiği güçlü bir Elazığ’dır.Elazığ bunu başaracak güce, birikime ve potansiyele sahiptir.