Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş yaptığı açıklamada, Keban’da teşkilatlanma çalışmalarını daha güçlü bir şekilde sürdürmek adına önemli bir adım attıklarını belirterek, “İl ve ilçe teşkilatlarımız ile vatandaşlarımızın görüş ve talepleri doğrultusunda, Keban İlçe Başkanlığı görevine Sayın Hasan Kaya atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karakuş açıklamasında, yeni dönemde şeffaf, katılımcı, aktif ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, ilçenin tüm mahalle ve köylerinde güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol almasının önemine dikkat çeken Karakuş, Keban’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Milli Görüş anlayışının ilke ve vizyonunu en güzel şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Karakuş, birlik ve beraberlik içerisinde “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Av. Erhun Karakuş, Hasan Kaya’nın Keban İlçe Başkanlığı görevine atanmasının Keban’a ve Elazığ’a hayırlı olmasını temenni etti