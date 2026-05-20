Milli Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Aktaş da yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda sanal kumarın gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekti. Aktaş, “Bugün sokaklarımızda, ekranlarımızda ve en acısı evlerimizin içinde sessiz bir yıkım yaşanıyor. Her gün bir annenin feryadı, bir babanın sessiz gözyaşı bu acının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Sanal kumar gençlerimizin geleceğini çalarken, madde bağımlılığı ise bedenlerini ve ruhlarını tüketiyor” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BEKA, NESİLLERİN KORUNMASIDIR”

Bağımlılığın yalnızca sosyal bir problem olmadığını vurgulayan Aktaş, bunun Türkiye’nin geleceğini hedef alan ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

“Bir milletin geleceği sadece sınırlarını korumakla değil, gençliğini korumakla mümkündür. Eğer bir neslin zihni ve ahlakı kaybedilirse, yapılan yolların, köprülerin ve yatırımların hiçbir anlamı kalmaz. Gerçek beka, nesillerin korunmasıdır” diyen Aktaş, bağımlılıkla mücadelenin milli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

81 İLDE KONFERANS DÜZENLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay ile yapılan iş birlikleri kapsamında Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Aktaş, 81 il ve büyük ilçelerde bağımlılıkla mücadele konferansları düzenleneceğini açıkladı.

Ailelere ve gençlere çağrıda bulunan Aktaş, “Bu sessiz savaşı hep birlikte kazanmak zorundayız. Gençliğimizi heba etmeyelim, geleceğimizi bağımlılığın karanlığına teslim etmeyelim. Bağımlılığın türü ne olursa olsun sonuç hep aynıdır; hayatları ve umutları tüketir” dedi.

MEHMET GÜL: “GENÇLERİMİZİ BAĞIMLILIĞIN KARANLIĞINA TESLİM EDEMEYİZ”

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Gül ise Milli Gençlik Derneği tarafından başlatılan çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, özellikle sanal kumarın aile yapısını ve gençliği tehdit ettiğini ifade etti.

Gül açıklamasında, “Gençlerimizi hedef alan sanal kumar ve madde bağımlılığı, aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi tehdit eden önemli bir tehlikedir. Bu mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Gençlerimizi sporla, eğitimle, kültürel ve manevi değerlerle buluşturmalı, onları bağımlılığın her türünden korumalıyız” dedi.

Milli Gençlik Derneği’nin Türkiye genelinde gerçekleştireceği konferans ve bilinçlendirme çalışmalarını desteklediğini ifade eden Gül, bağımlılıkla mücadelede kararlı ve uzun vadeli çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.