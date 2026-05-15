Kallar Mahallesi’nde bulunan ve çürük raporu verilen Maliye lojmanları, hem görsel kirliliğe hem de can güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturuyordu. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı, Keban’daki birçok sorunu daha önce de kamuoyuna taşıyarak ilçeye özel ilgi göstermiş, bu kapsamda lojmanların durumunu da gündeme getirmişti.

Özellikle Yeniden Refah Partisi Keban İlçe Sorumlusu Mehmet Kara’nın yerinde incelemeleri ve tespitleriyle, il başkanı Av. Erhun KARAKUŞ’un kamuoyu ve medya gündemine taşıdığı lojmanlar konusunda partililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde binanın mevcut riskleri ve çürük raporu bir kez daha detaylı şekilde iletildi.

Yapılan görüşmeler ve takip sonucu lojmanların bayramdan sonra yıkılacağı bilgi alındı. Bu gelişme, Keban halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Yeniden Refah Partisi yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Keban’ımız için her zaman hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, ilçemizin çehresini olumsuz etkileyen bu tür sorunları takip etmek ve çözüme kavuşturmak bizim önceliklerimiz arasında. Maliye lojmanlarının yıkım kararı, il teşkilatımızın ve Keban İlçe Sorumlumuz Mehmet Kara’nın yoğun gayretleri ile gündeme alınmış ve ilgili Kırım’lara iletilmiştir. Bayram sonrası başlayacak yıkım çalışmalarıyla birlikte hem görsel bir kirlilik ortadan kalkacak hem de olası riskler bertaraf edilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte emeği geçen Yeniden Refah Partisi Elazığ İl ve İlçe teşkilatlarına, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine ,keban kaymakamlığın'a ve konuya duyarlılık gösteren tüm Kebanlılara teşekkür ediyoruz.