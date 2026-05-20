Başkan Alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Semih Işıkver ve Gürsel Erol ile bir araya geldi.

ELAZIĞ’IN KALKINMASI İÇİN KRİTİK TEMASLAR

Gerçekleştirilen toplantıda başta Elazığ Yeni Sanayi Sitesi Projesi olmak üzere, şehrin ekonomik kalkınması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca Elazığ iş dünyasının beklentileri, sanayicilerin talepleri ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı.

Başkan İdris Alan, Ankara temaslarının ardından yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Başta Yeni Sanayi Sitesi olmak üzere ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınmasına yönelik son derece verimli istişarelerde bulunduk. Şehrimizin geleceği adına süreçlerin etkin şekilde takip edilmesi konusunda ortak kararlar aldık. Elazığ’ın üretim gücünü artıracak her projeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliklerinden dolayı kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

Elazığ’ın ekonomik vizyonuna katkı sağlayacak görüşmenin, özellikle sanayi yatırımları ve yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, Ankara’daki temasların önümüzdeki süreçte somut yatırımlara dönüşmesi bekleniyor.