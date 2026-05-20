ELAZIĞ ATAOĞUZ YEMEKLERİ ÇOK DEĞERLİ BİR KAZANIMDIR

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Ahmet Ballıca, 2022 yılında dönemin TSO Başkanı Asilhan Arslan yönetiminde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Elazığ Ataoğuz Yemekleri”nin Elazığ gastronomisi adına çok önemli bir kazanım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en zengin mutfaklarından birine sahip olan Elazığ’ın bu kültürel mirasının geleneksel Türk mutfağındaki yerini güçlendiren bu tescil, aslında şehrimizin gastronomi turizmi adına tarihi bir adımdır. Ancak ne yazık ki bu belge ve hazırlanan kapsamlı çalışmalar bugüne kadar yeterince sahiplenilmemiştir. 2022 yılında hazırlığı yapılan onlarca ürün dosyası ve liste halen Elazığ TSO arşivlerinde bulunmaktadır. Kurumlarda sürdürülebilirlik esastır. Önceki dönemlerde Elazığ için atılmış değerli adımların yok sayılması, 142 yıllık köklü bir kurumun vizyonuyla bağdaşmamaktadır.”

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER İÇİN ÖZEL KOMİSYON KURACAĞIZ

Ballıca açıklamasının devamında, coğrafi işaretli ürünlerin şehir ekonomisi, turizmi ve marka değeri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Daha önce kamuoyuna açıkladığımız gibi, göreve geldiğimizde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde özel bir Coğrafi İşaret Komisyonu kuracağız. Bizim yönetim anlayışımızda Elazığ’ın tüm değerleri ortak akılla korunacak ve geliştirilecektir. Coğrafi işaretli ürünler yalnızca bir belge değil; üreticinin emeğini koruyan, şehrin kültürünü dünyaya tanıtan ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan stratejik değerlerdir. Gastronomiden tarıma, el sanatlarından yöresel üretime kadar Elazığ’ın sahip olduğu tüm değerleri kayıt altına alacak, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacağız. Elazığ, bizim yönetimimizde coğrafi işaretli ürünler konusunda adeta altın çağını yaşayacaktır. Elazığ TSO’nun 142 yıllık tarihinde şehre değer katan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Geçmişte Elazığ ve iş dünyamız adına atılmış her olumlu adımı sahiplenmeye ve daha ileri taşımaya devam edeceğiz” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ IŞIKVER VE NAZIRLI’YA TEŞEKKÜR

Ballıca yaptığı açıklamada, “İlimizin değerli Milletvekilleri Sayın Semih Işıkver ve Sayın M.Rıdvan Nazırlı tarafından çok önemli ve değerli bir mücadele verilmektedir. Sayın Işıkver Baskil Kayısısı özelinde Coğrafi Tescil girişimi ve merkez küçük sanayi sitesinin yenilenmesi hususunda TBMM çatısı altında yaptığı konuşmalar, önergeler ve ilgili bakanlıklarla yaptığı girişimler Elazığ adına büyük önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde Sayın Nazırlı’nın ilimizin gastronomi kültürünün geliştirilerek turizm potansiyelinin açığa çıkarılması hususundaki gayretleri de her türlü takdirin üzerindedir. Bu konu özelinde çokça emek vermiş Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Harun Seyran ve kıymetli eşi Mehtap Seyran hanımefendiye teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.