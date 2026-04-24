Gerçekleştirilen ziyarette, Maden ilçesinin mevcut ticari potansiyeli, devam eden yatırımlar, ilçenin kadim ve tarihi yapılarının korunması, yerleşim planı ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Ziyarette konuşan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, davetlerinden dolayı Dernek Başkanı Mesut Aksan ve yönetimine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Alan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle bizleri davet edip burada ağırladığınız için odam ve şahsım adına çok kıymetli Madenli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah burada yapacağımız istişareler hem Maden için hem de ilimiz için katkı sağlar ve faydalı olur. İlçemizin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Özellikle ilçe merkezinin sorunları ile kadim yapıların korunmasını görüştük. Ben tekrar davetinizden dolayı kıymetli başkanım, sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı iletiyorum.”

“REZERVLER YERİNDE İŞLENMELİ”

Dernek Başkanı Mesut Aksan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’a teşekkür etti. Aksan, Maden ilçesinde bulunan Cumhuriyet Döneminin en önemli bakır rezervlerine dikkat çekerek, bu kaynakların yerinde işlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Aksan, bölgede çıkarılacak cevherin başka illerde işlenmesinin yerine, Maden’de kurulacak tesislerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun hem ilçe hem de Elazığ ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca cevherin taşınması sırasında oluşabilecek çevresel risklere ve karayolu altyapısına verebileceği zararlara dikkat çekti.

EKONOMİ VE İSTİHDAM VURGUSU

Ziyarette öne çıkan en önemli başlıklardan biri de istihdam ve yerel kalkınma oldu. Maden ilçesindeki yeraltı rezervlerin yerinde işlenmesi halinde bölge ekonomisinin canlanacağı, yeni iş imkânlarının oluşacağı ve Elazığ’ın sanayi altyapısının güçleneceği konusunda görüşler bildirildi.

Toplantının sonunda ise Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın öncülüğünde, dile getirilen endişe ve taleplerin firma yetkililerine iletilmesi, sürecin yakından takip edilmesi ve Elazığ’a en yüksek katma değerin sağlanması amacıyla başta ilin valisi, belediye başkanı ve milletvekilleri olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.