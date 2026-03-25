Küresel Gelişmeler Ekonomiyi Etkiliyor

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin küresel ekonomide yeni bir süreci başlattığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın maliyetleri doğrudan etkilediği ifade edildi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin üretimden lojistiğe kadar birçok alanda maliyet baskısı oluşturduğu, bu durumun Anadolu şehirlerine kadar yansıdığı belirtildi.

İşletmelere “Maliyet Yönetimi” Çağrısı

Elazığ iş dünyasına yönelik değerlendirmede, işletmelerin bu süreçte maliyet yönetimini güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada; verimlilik odaklı üretim, kaynakların planlı kullanımı ve finansal disiplinin önemine dikkat çekildi.

Güvenli Liman ve Denge Vurgusu

Kriz dönemlerinde altın gibi güvenli yatırım araçlarına yönelimin arttığı belirtilirken, bu sürecin dengeli yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

Tasarruf ile üretim arasında doğru denge kurulmasının, ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğu kaydedildi.

Elazığ İçin Fırsat Kapısı

Yaşanan gelişmelerin aynı zamanda Elazığ için yeni fırsatlar barındırdığına dikkat çekilen açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

Yerli üretimin artırılması

İhracata yönelim

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim

Tarım ve gıda sektöründe büyüme

Ar-Ge ve inovasyon yatırımları

Bu adımların, şehrin ekonomik gücünü artıracak önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

İş Dünyasına Yol Haritası

Elazığ iş dünyasına yönelik öneriler ise şu şekilde sıralandı:

Finansal dengeyi koruyarak kontrollü büyümek

Nakit akışını güçlü tutmak

Yeni pazarlara açılmak için iş birlikleri kurmak

Dijitalleşme ve kurumsallaşmaya yatırım yapmak

“Agresif Kazanç Değil, Doğru Yönetim Dönemi”

Açıklamada özellikle bu dönemin agresif kazanç dönemi olmadığına dikkat çekilerek, doğru strateji ve risk yönetiminin ön plana çıktığı ifade edildi.

Bu süreci doğru yöneten işletmelerin gelecekte daha güçlü konuma ulaşacağı vurgulandı.

TSO’ya Stratejik Rol Çağrısı

Ayrıca mevcut TSO gündeminin, küresel gelişmeler ışığında iş dünyasının önceliklerine daha fazla odaklanması gerektiği belirtilerek; üretim, maliyet yönetimi, finansmana erişim ve ihracat gibi alanlarda somut adımların önemine dikkat çekildi.