7 Haziran’da yapılacak belde seçimleri kapsamında sahada çalışmalarını sürdüren Gül’e, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Ömer Ateş ve parti teşkilatı mensupları da eşlik etti. Vatandaşlarla birebir görüşen heyet, belde sakinlerinin taleplerini dinleyerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti.

“VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİ BİZE GÜÇ VERİYOR”

Tekke Beldesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Mehmet Gül, seçim çalışmalarının olumlu bir atmosfer içerisinde devam ettiğini söyledi. Gül, vatandaşların samimi yaklaşımının ve desteklerinin kendilerine güç verdiğini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“TEŞKİLATLARIMIZ SEÇİME HAZIR”

Tekke Beldesi teşkilatının seçim sürecine güçlü bir şekilde hazırlandığını vurgulayan Gül, sahada özverili bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Bir önceki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin ülke genelinde önemli bir başarı elde ettiğini hatırlatan Gül, 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde de partilerine olan desteğin artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.

“GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYORUZ”

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla gönül gönüle buluştuklarını kaydeden Gül, “Gümüşhane’nin güzel insanlarıyla bir araya gelerek gönüllere dokunduk. Muhabbetin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte yaşadık. Hemşehrilerimizin samimiyeti ve misafirperverliği bizleri memnun etti. Her bir vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Tekke Beldesi’nde seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi heyeti, 7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesinde vatandaş ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.