ETSO İçin Yeni Dönem Vizyonu

Nurullah Öner, Ticaret ve Sanayi Odalarının yalnızca belge veren kurumlar olmaktan çıkması gerektiğini belirterek, üyelerine doğrudan ekonomik katkı sağlayan bir yapının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Öner, “Amacımız sadece hizmet veren bir oda olmak değil; üyelerinin ticaretini büyüten, maliyetlerini azaltan, yatırım ve üretimi destekleyen güçlü bir ekonomik sistem kurmaktır.” dedi.

Ticaret Ağı ve ETSO Ticari Kart Projesi

Hazırlanan program kapsamında üyeler arası ticareti artıracak Ticaret Ağı Sistemi ile işletmeler arasında yeni iş birliklerinin kurulması hedefleniyor.

Öte yandan ETSO Ticari Kart uygulamasıyla üyelere özel avantajlar, indirimler ve ticari kolaylıklar sunulması planlanıyor.

Yatırımcı ve Girişimciler Aynı Platformda Buluşacak

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Yatırım Ofisi oldu.

Bu proje ile yatırımcılar, girişimciler ve iş dünyası temsilcilerinin aynı platformda buluşturulması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomik hareketliliğin artırılması amaçlanıyor.

Teşvik ve Hibe Destek Merkezi Kurulacak

Öner, işletmelerin devlet destekleri, hibeler ve teşvik programlarından daha etkin yararlanabilmesi için ETSO bünyesinde özel destek birimlerinin oluşturulacağını ifade etti.

Kurulacak merkez sayesinde üyelerin finansmana erişim süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Nitelikli İnsan Kaynağı Havuzu Oluşturulacak

İş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla insan kaynağı havuzu oluşturulacağını belirten Öner, işveren ile çalışan arasında daha güçlü bir eşleşme sistemi kurulacağını söyledi.

Dijital Dönüşüm ve Maliyetleri Azaltacak Projeler

Yönetim programında dijital ticaret platformları, ortak satın alma modelleri ve maliyet düşürücü anlaşmalar da yer alıyor.

Öner, üyelerin rekabet gücünü artıracak dijital çözümlerle ETSO’nun daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını kaydetti.

“ETSO’nun Geleceğini Üyelerimizle Birlikte İnşa Edeceğiz”

Projelerin ve hedeflerin internet sitesi üzerinden üyelerin erişimine açılacağını ifade eden Öner, katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirtti.

“ETSO’nun geleceğini birkaç kişinin değil, tüm üyelerimizin katkısıyla birlikte oluşturmak istiyoruz.” diyen Öner, üyelerin öneri ve projelerine açık olacaklarını söyledi.

“Hedefimiz Güçlü Elazığ Ekonomisi”

Açıklamasının sonunda hedeflerinin Elazığ’ı bölgesel bir ekonomik güç haline getirmek olduğunu vurgulayan Nurullah Öner, şunları kaydetti:

“Biz seçim vaatleri değil, uygulanabilir projeler ve ölçülebilir hedefler ortaya koyuyoruz. Hedefimiz; üreten, bağlayan ve şehri büyüten bir ekonomik sistem kurmak, üyelerimizin gelirini artırmak ve Elazığ ekonomisini daha güçlü bir noktaya taşımaktır.”