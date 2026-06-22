İŞLETMELERİN EN BÜYÜK İHTİYACI: YOL GÖSTEREN BİR YAPI

Öner, işletmelerin vergi, SGK, finansman, tahsilat, personel temini ve artan maliyetler gibi birçok alanda zorluk yaşadığını belirterek, üyelerine rehberlik eden ve sorunların çözüm sürecini takip eden bir oda anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İŞLETME FİNANSAL CHECK-UP MERKEZİ KURULACAK

Projelerinin ilk adımlarından birinin İşletme Finansal Check-Up Merkezi olduğunu açıklayan Öner, işletmelerin mali yapılarının uzman ekipler tarafından analiz edileceğini söyledi.

Nakit akışı, borç yükü, tahsilat süreçleri, kârlılık durumu ve maliyet yönetimi gibi başlıklarda yapılacak değerlendirmeler sonucunda işletmelere detaylı raporlar sunulacak.

KAYIP PARA AVCILARI PROJESİYLE GİZLİ MALİYETLER ORTAYA ÇIKARILACAK

Nurullah Öner, birçok işletmenin farkında olmadan çeşitli alanlarda gelir kaybı yaşadığını belirterek Kayıp Para Avcıları Projesi’ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Enerji tüketimi, stok maliyetleri, fiyatlandırma hataları, gereksiz giderler ve tahsilat süreçlerinde yaşanan aksaklıklar analiz edilerek işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanmaları sağlanacak.

ÜYELER ODADAN DOĞRUDAN KAZANÇ SAĞLAYACAK

Yeni dönemde oda hizmetlerinin işletmelere doğrudan ekonomik katkı sağlayan bir yapıya dönüştürüleceğini belirten Öner, üyelerin yalnızca aidat yükümlülüğü bulunan işletmeler olarak görülmeyeceğini ifade etti.

Hayata geçirilecek projeler, danışmanlık hizmetleri, mali analiz çalışmaları ve destek programları sayesinde üyelerin maliyetlerini azaltmaları, kaynaklarını daha verimli kullanmaları ve yeni fırsatlara ulaşmaları hedefleniyor. Böylece oda üyeleri, odanın sunduğu hizmetlerden somut fayda sağlayacak ve işletmelerinin büyümesine katkı sunacak imkanlara daha kolay erişebilecek.

ELAZIĞ TİCARET ENDEKSİ OLUŞTURULACAK

Elazığ ekonomisinin güncel durumunu düzenli olarak takip etmek amacıyla Elazığ Ticaret Endeksi oluşturulacağını ifade eden Öner, her ay sektörlerin nabzının tutulacağını söyledi.

Satış performansı, yatırım eğilimleri, tahsilat durumu ve istihdam ihtiyaçları gibi başlıklarda hazırlanan veriler kamuoyu ile paylaşılacak.

İŞLETME ACİL SERVİS MASASI HİZMETE GİRECEK

Öner, üyelerin yaşadığı sorunların daha hızlı çözülebilmesi amacıyla İşletme Acil Servis Masası kurulacağını belirtti.

Teşvik başvuruları, kamu kurumlarındaki işlemler ve çeşitli resmi süreçlerde işletmelere destek verilecek, sorunların çözüm süreci yakından takip edilecek.

MALİYET RAPORLARIYLA İŞLETMELERE YOL GÖSTERİLECEK

Özellikle üretim, perakende ve yeme-içme sektörlerinde maliyet baskısının arttığını vurgulayan Öner, sektör bazlı maliyet raporları hazırlayacaklarını açıkladı.

Bu sayede işletmeler kendi performanslarını sektör ortalamalarıyla karşılaştırabilecek ve daha sağlıklı kararlar alabilecek.

BAŞARI SONUÇLARLA ÖLÇÜLECEK

Oda yönetiminde performans odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade eden Öner, yıl sonunda gerçekleştirilen çalışmaların somut verilerle kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Finansal analiz desteği alan işletme sayısı, destek programlarından yararlanan firmalar, yeni yatırımlar ve oluşturulan istihdam rakamları düzenli olarak paylaşılacak.

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ İŞLETMELER, DAHA GÜÇLÜ ELAZIĞ

Nurullah Öner, üyelerinin sorunlarını yakından takip eden, veri odaklı çalışan ve çözüm üreten bir yönetim anlayışını Elazığ’a kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, daha güçlü işletmeler ve daha güçlü bir şehir ekonomisi için çalışacaklarını ifade etti.