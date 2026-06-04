Sendikal Vizyonunu Paylaştı

Gerçekleştirilen ziyarette Murat Ertürk, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı adaylık sürecine ilişkin hedeflerini, projelerini ve çalışma hayatına yönelik vizyonunu Başkan Şerifoğulları ile paylaştı.

Ertürk, emekçilerin haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade etti.

“Emekçinin Yanında Olan Bir Anlayış Sergiledi”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Murat Ertürk, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çalışanlara yönelik yaklaşımına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkanımız, özlük hakları, çalışma koşulları ve sosyal imkânların geliştirilmesi noktasında ortaya koyduğu hassasiyet ve emekçi dostu yaklaşımıyla her zaman çalışan kardeşlerimizin yanında olmuştur. Emeğe değer veren anlayışıyla önemli çalışmalara imza atmıştır.”

Şerifoğulları’na Teşekkür

Ertürk, Elazığ’ın gelişimi ve kalkınması adına hayata geçirilen yatırımların şehre önemli katkılar sunduğunu belirterek, nazik kabulleri ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Başkan Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

“Elazığ’a Değer Katan Çalışmalar Takdir Topluyor”

Murat Ertürk, açıklamasında Başkan Şerifoğulları’nın eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Elazığ’a önemli projeler kazandırdığını ifade ederek, şehrin geleceğine yönelik ortaya konulan vizyonun dikkat çekici olduğunu kaydetti.