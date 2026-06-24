Hazar TSO Yaşam Merkezi

Hazar Gölü Kıyısında Elazığ İş Dünyasına Yakışır Bir Yaşam Merkezi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin ve ailelerinin faydalanabileceği, Hazar Gölü’nün eşsiz doğal güzellikleri içerisinde modern bir yaşam merkezi kazandıracağız.