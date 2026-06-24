Hazar TSO Yaşam Merkezi; iş dünyasının buluşma noktası, eğitim merkezi, sosyal yaşam alanı ve prestij projelerinden biri olacaktır.

Proje Kapsamında

İş Dünyası Merkezi

Modern toplantı ve görüşme salonları

Ortak çalışma ofisleri

Video konferans odaları

İş geliştirme ve yatırım danışmanlığı birimi

İhracat ve teşvik destek ofisi

Eğitim ve Gelişim Merkezi

Yapay zekâ ve dijital dönüşüm eğitimleri

Dış ticaret ve ihracat programları

Finans ve işletme yönetimi eğitimleri

Genç girişimci ve kadın girişimci akademisi

Mesleki gelişim seminerleri

Konferans ve Etkinlik Merkezi

İş forumları ve sektör buluşmaları

Konferanslar ve paneller

Kurumsal organizasyonlar

Ticaret ve yatırım toplantıları

Sosyal Yaşam Alanları

Göl manzaralı restoran ve kafeterya

Aile dinlenme alanları

Çocuk oyun alanları

Yürüyüş ve bisiklet parkurları

Açık hava etkinlik alanları

Seyir terasları

Kamp ve Konaklama Alanı

Bungalov konaklama üniteleri

Karavan ve kamp alanları

Misafir ağırlama bölümleri

Hafta sonu dinlenme ve sosyal etkinlik alanları

Finansman Modeli

Proje;

Hibe ve teşvik programları,

Kalkınma ajansı destekleri,

Kamu kurumlarıyla geliştirilecek iş birlikleri,

Özel sektör yatırım ortaklıkları,

Gelir üreten sürdürülebilir işletme modeli

çerçevesinde hayata geçirilecektir.

Hedefimiz Üyelerimizin bir araya geldiği, yeni ticari bağlantılar kurduğu, eğitim aldığı, aileleriyle kaliteli zaman geçirdiği ve Elazığ’ın marka değerine katkı sunan örnek bir yaşam merkezi oluşturmak.

Hazar TSO Yaşam Merkezi, Elazığ iş dünyasının ortak buluşma noktası ve geleceğe bırakacağı kalıcı eserlerden biri olacaktır.