Hazar TSO Yaşam Merkezi; iş dünyasının buluşma noktası, eğitim merkezi, sosyal yaşam alanı ve prestij projelerinden biri olacaktır.
Proje Kapsamında
İş Dünyası Merkezi
Modern toplantı ve görüşme salonları
Ortak çalışma ofisleri
Video konferans odaları
İş geliştirme ve yatırım danışmanlığı birimi
İhracat ve teşvik destek ofisi
Eğitim ve Gelişim Merkezi
Yapay zekâ ve dijital dönüşüm eğitimleri
Dış ticaret ve ihracat programları
Finans ve işletme yönetimi eğitimleri
Genç girişimci ve kadın girişimci akademisi
Mesleki gelişim seminerleri
Konferans ve Etkinlik Merkezi
İş forumları ve sektör buluşmaları
Konferanslar ve paneller
Kurumsal organizasyonlar
Ticaret ve yatırım toplantıları
Sosyal Yaşam Alanları
Göl manzaralı restoran ve kafeterya
Aile dinlenme alanları
Çocuk oyun alanları
Yürüyüş ve bisiklet parkurları
Açık hava etkinlik alanları
Seyir terasları
Kamp ve Konaklama Alanı
Bungalov konaklama üniteleri
Karavan ve kamp alanları
Misafir ağırlama bölümleri
Hafta sonu dinlenme ve sosyal etkinlik alanları
Finansman Modeli
Proje;
Hibe ve teşvik programları,
Kalkınma ajansı destekleri,
Kamu kurumlarıyla geliştirilecek iş birlikleri,
Özel sektör yatırım ortaklıkları,
Gelir üreten sürdürülebilir işletme modeli
çerçevesinde hayata geçirilecektir.
Hedefimiz Üyelerimizin bir araya geldiği, yeni ticari bağlantılar kurduğu, eğitim aldığı, aileleriyle kaliteli zaman geçirdiği ve Elazığ’ın marka değerine katkı sunan örnek bir yaşam merkezi oluşturmak.
Hazar TSO Yaşam Merkezi, Elazığ iş dünyasının ortak buluşma noktası ve geleceğe bırakacağı kalıcı eserlerden biri olacaktır.