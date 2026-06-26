Program kapsamında Genel İdare Kurulu Üyesi Hayri Kamalı tarafından “Etkili Halkla İlişkiler ve Üye Çalışmaları”, Celal Sarı tarafından “Adab-ı Muaşeret, Siyaset, Teşkilat ve İktisat”, Ahmet Ziyaüddin Kılınç tarafından ise “Teşkilatçılıkta Sosyal Bağların Stratejik Yönetimi” konularında eğitimler verildi. Ayrıca birim başkanları da yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirerek teşkilat mensuplarını bilgilendirdi.

Eğitim programının ardından gerçekleştirilen İl Divan Toplantısı ve İlçe Başkanları Toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve yol haritası ele alındı.

Toplantılarda konuşan İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek saha çalışmalarında vatandaşların en çok geçim sıkıntısını, işsizliği ve gelecek kaygısını dile getirdiğini ifade etti.

Yüksel, “Gittiğimiz her yerde milletimizin derdini dinliyoruz. Emeklimiz geçinemiyor, gençlerimiz gelecek endişesi taşıyor, esnafımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Artık kötüleri değil, çözümleri konuşma zamanı. Artık milletimizin sorunlarını çözecek kadroların iş başına gelme zamanı.” ifadelerini kullandı.

Genel İdare Kurulu Üyesi Hayri Kamalı da teşkilat çalışmalarının önemine vurgu yaparak, Saadet Partisi'nin yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman milletle birlikte olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Program, teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesi, üye çalışmalarının artırılması ve iktidar hedefi doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.