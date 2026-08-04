Öner, Baskil Kayısısı’nın gerçek anlamda güçlü bir marka değerine dönüşmesinin seçim dönemlerinde gündeme gelen söylemlerle değil; üreticinin sisteme dahil edildiği, planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sistemle mümkün olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl ETAK’ın yalnız bırakıldığına ilişkin yaptıkları uyarıların bugün karşılık bulmaya başladığını belirten Öner, atılan adımları olumlu karşıladıklarını ancak kalıcı başarının dönemsel çalışmalarla değil, sürekli ve sistematik bir anlayışla sağlanabileceğini söyledi.

Fevzi Çiçek’in açıklamalarını değerlendiren Öner, “Almak istemiyorlarsa almasınlar. Baskilimiz Malatya’ya muhtaç değildir. Biz enerjimizi polemiklere değil, üreticimizi güçlendirecek yatırımlara harcıyoruz. Kendi pazarımızı kuracak, kendi işleme tesislerimizi hayata geçirecek, kendi depolama altyapımızı oluşturacak ve kendi markamızla ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiğimiz yeri alacağız.” dedi.

Bu hedeflerin yalnızca bir söylem olmadığını vurgulayan Öner, “Pazarlama, işleme ve depolama alanlarında hazırladığımız güçlü bir proje altyapımız var. Bu kapsamda birbirini tamamlayan üç önemli projemiz hazır. Amacımız üreticimizin emeğini gerçek değerine ulaştıracak, Baskil Kayısısı’nı güçlü bir marka haline getirecek kalıcı sistemi oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Üreticinin sürecin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Öner, güçlü bir marka için güven veren alım modeli, fiyat istikrarı, standart ve kaliteli üretim, modern işleme ve depolama tesisleri, katma değerli ürün üretimi ile güçlü satış ve ihracat ağlarının birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Seçim dönemlerinde gündeme gelen projeler yerine planı, takvimi ve hedefleri belli çalışmaların önemine dikkat çeken Öner, “Bizim anlayışımız; seçim dönemlerinde hatırlanan projeler değil, Elazığ’ın değerlerini kalıcı ekonomik güce dönüştürecek sürdürülebilir sistemler kurmaktır. Baskil Kayısısı’nın geleceğini başkalarının kararları değil, Elazığ’ın ortaya koyacağı vizyon belirleyecektir.” diye konuştu.

