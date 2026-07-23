Elazığ’ın gelişen bölgelerinden Elazığ-Malatya Karayolu üzerinde inşa edilen Miraç İnşaat, sunduğu konforlu yaşam alanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Modern mimari anlayışıyla tasarlanan proje, hem aile yaşamına uygun geniş daireleri hem de yatırım değeriyle öne çıkıyor.

Projede yer alan 175 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daireler, ferah iç mekânları, kaliteli işçiliği ve özenle seçilen yapı malzemeleriyle dikkat çekiyor. Geniş yaşam alanları sunan proje, konforlu ve güvenli bir yaşam hedefleyen aileler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Şehrin ana ulaşım güzergâhlarından biri olan Elazığ-Malatya Karayolu'na sıfır konumda yer alan Miraç İnşaat, ulaşım kolaylığı sağlamasının yanı sıra bulunduğu lokasyon sayesinde yatırım açısından da önemli bir potansiyel taşıyor.

Projeyi satışa sunan Kuzey Gayrimenkul, lansman dönemine özel avantajların sınırlı süreyle devam ettiğini belirterek, ev sahibi olmak ya da geleceğe değer katacak bir yatırım yapmak isteyen vatandaşları projeyi yakından incelemeye davet etti.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0537 322 98 36 numaralı telefondan Kuzey Gayrimenkul ile iletişime geçebiliyor.