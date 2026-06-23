2012 yılından bu yana kuaförlük mesleğini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Turgut Köse, mesleğini çok sevdiğini ve kendisini sürekli geliştirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Şampiyonaya katılma kararını kolay vermediğini ifade eden Köse, "Bir süre düşündükten sonra zanaatıma güvendim ve yarışmaya katılmaya karar verdim. Yarışma oldukça güzeldi. Uluslararası bir organizasyon olduğu için katılım da çok yüksekti. Erkek kuaförleri kategorisinde gerçekleştirdiğim “Salon look man” çalışmasıyla grubumda birinci oldum. Bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım ve emek verdim" dedi.

Bundan sonraki hedeflerinin daha büyük organizasyonlarda yeni başarılara imza atmak olduğunu belirten Köse, "İnşallah bundan sonra da daha önemli birincilikler ve kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



