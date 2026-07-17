Gerçekleştirilen ziyaretlerde özellikle sulama altyapısındaki eksiklikler, tarla yollarının durumu, pancar üretiminde yaşanan sorunlar, kota uygulamaları ve ürün teslim süreçlerinde karşılaşılan mağduriyetler yerinde incelendi.

Heyetin incelemeleri sırasında bölge halkı, yıllardır çözüm bekleyen yol ve ulaşım sorunlarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Özellikle tarla yollarının yetersiz olması nedeniyle yağışlı dönemlerde biçerdöver, pancar söküm makinesi ve diğer tarım araçlarının arazilere ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi. Daha önce yapılan kumlama çalışmalarının ise yetersiz kaldığı ve kısa sürede yolların yeniden kullanılamaz hale geldiği dile getirildi.

Çiftçilerin en önemli gündem maddelerinden birini ise sulama altyapısında yaşanan sorunlar oluşturdu. Demirci Köyü'nde yaklaşık 6 bin 500 dönüm tarım arazisi bulunmasına rağmen mevcut sistemin yalnızca yaklaşık 2 bin 500 dönümlük alanı sulayabildiği ifade edildi. Özellikle ana iletim hatlarında meydana gelen patlamaların hem üretimi aksattığı hem de yerleşim alanlarında su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Bölge halkı, mevcut boru sisteminin baraj basıncına dayanamadığını ve ana hattın tamamen yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bayramyazı Köyü sakinleri ise bazı tarım arazilerine halen sulama suyunun ulaşmadığını, toplulaştırma çalışmaları nedeniyle arazi kayıpları yaşandığını ve mevcut sulama hatlarının sistem basıncını karşılamadığını ifade etti.

Bölge çiftçileri ayrıca pancar üretiminde yaşanan kota ve teslimat sorunlarının üreticileri ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yeterli teslim sırası verilmemesi nedeniyle ürünlerin uzun süre tarlada beklediği, yağışlar sebebiyle kalite kayıplarının yaşandığı ve özellikle Kovancılar bölgesinin kota kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Şeker fabrikasında yaşanan yoğunluk nedeniyle ürün teslim süreçlerinin uzadığına dikkat çeken üreticiler, mevcut kapasitenin ihtiyacı karşılamadığını ve Kovancılar bölgesine ikinci bir kantarın kurulmasının artık zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

TMO alım fiyatlarının altında satış yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden çiftçiler, artan üretim maliyetleri ve düşük satış fiyatları nedeniyle birçok üreticinin sezon sonunda zarar ettiğini belirtti. Nakliye giderlerindeki artış ve hasat dönemlerinde yaşanan lojistik sorunların da maliyetleri daha da yükselttiği kaydedildi.

Sulama ücretlerinde yaşanan artışlar ve DSİ kaynaklı arızalara zamanında müdahale edilmemesi de vatandaşların gündeme getirdiği önemli başlıklar arasında yer aldı. Çiftçiler, patlayan hidrantlar ve arızalanan hatların uzun süre tamir edilmediğini, boşa akan suyun maliyetinin ise kendilerine yansıtıldığını ifade etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, üreticilerin yaşadığı sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirterek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin desteklenmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Metin Suiçer ise bölge halkının taleplerini ilgili kurumlara taşıyacaklarını ve yaşanan mağduriyetlerin takipçisi olacaklarını belirterek, HÜDA PAR'ın çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

HÜDA PAR heyeti, köy ve tarla yollarının iyileştirilmesi, sulama ana hatlarının yenilenmesi, ikinci kantarın kurulması, pancar teslim sıralarının artırılması ve kota mağduriyetlerinin giderilmesi başta olmak üzere bölge halkının taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.