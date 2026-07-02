Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, açıklanan tablonun milletin partilerine duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

YARGITAY VERİLERİ YÜKSELİŞİ RESMİLEŞTİRDİ

Yargıtayın kamuoyuyla paylaştığı son siyasi parti üye istatistiklerini değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, 703 bin 85 üyeye ulaşılmasının teşkilatların özverili çalışmalarıyla birlikte vatandaşların güçlü desteğinin doğal sonucu olduğunu belirtti.

Av. İbrahim Gök, "Yargıtayın açıkladığı resmî üye verileri, Yeniden Refah Partimizin milletimizin gönlündeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını açıkça göstermektedir. Bu başarı, milletimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en somut yansımalarından biridir." ifadelerini kullandı.

BU GÜVEN DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLÜYOR

Elde edilen üye sayısının sadece sayısal bir büyüme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, açıklanan rakamların aynı zamanda millete karşı taşıdıkları sorumluluğu da artırdığını ifade etti.

Av. İbrahim Gök, "703 bin 85 üyeye ulaşmış olmak, ilkelerimize duyulan güvenin ve milletimizin beklentilerinin açık bir göstergesidir. Bu güvene layık olabilmek adına hukukun üstünlüğünü, adaleti ve milletimizin menfaatlerini önceleyen siyaset anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ VE DAHA KAPSAYICI BİR YAPI

Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında büyümesini sürdüreceğini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, önümüzdeki dönemde de vatandaşlarla temaslarını artırarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Av. İbrahim Gök, "Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü destek, bizlere geleceğe daha büyük bir umutla bakma imkânı vermektedir. Yeniden Refah Partisi olarak ilkelerimizden taviz vermeden, vatandaşlarımızın beklentilerine kulak veren ve çözüm üreten siyaset anlayışımızı daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.